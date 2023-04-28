اليوم السابع
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"الدفاع الروسية" تعلن مقتل 50 عسكريا أوكرانيا فى دونيتسك

الجمعة، 28 أبريل 2023 01:23 م
"الدفاع الروسية" تعلن مقتل 50 عسكريا أوكرانيا فى دونيتسك الحرب الروسية الأوكرانية
موسكو (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مقتل 50 عسكريا أوكرانيا خلال إحباط محاولة إيصال تعزيزات أوكرانية فى مدينة دونيتسك. 

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - أن وحداتها من القوات الخاصة أحبطت محاولات قوات كييف لإيصال تعزيزات عسكرية إلى مواقع أمامية لوحداتها في مدينة دونيتسك، مشيرة إلى استهداف مواقع للوحدات الأوكرانية على محاور قتال أخرى. 

وفى وقت سابق، لقى 20 ضابطا أوكرانيا رفيعى المستوى بينهم أجانب، مصرعهم بعد استهداف المقر الذى كانوا يجتمعون فيه بصاروخ فى حوض بناء السفن بمقاطعة نيكولاييف.

وذكر مصدر عسكري روسي في مقاطعة نيكولاييف، وفقا لقناة (روسيا اليوم) أن ضربة صاروخية استهدفت مساء أمس مبنى في حوض بناء السفن في نيكولاييف، وأسفرت عن مقتل ضباط كبار بينهم أجانب.

وأضاف المصدر أن الضربة الصاروخية تم تنفيذها باحتراف شديد، مضيفا أن صاروخا أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية سقط كذلك في مبنى مكون من خمسة طوابق أمام إدارة مصنع بناء السفن.

وأشار إلى أن الضربة الصاروخية نفذت في الوقت الذي كانت فيه قيادات من الجيش الأوكراني تجتمع مع زملائها الناطقين باللغة الإنجليزية.

 


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