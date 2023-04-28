اليوم السابع
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الجمعة، 28 أبريل 2023 12:45 م
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الداخلية تضبط 70 ألف قطعة العاب نارية فى حملات لقطاع الأمن العام

الجمعة، 28 أبريل 2023 12:28 م
الداخلية تضبط 70 ألف قطعة العاب نارية فى حملات لقطاع الأمن العام العاب نارية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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استهدف قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديريات أمن (أسيوط – المنيا – البحيرة) عدد من حائزى ومتجرى الألعاب النارية ، وقد أسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص ) بدائرة قسم شرطة أبوتيج بمحافظة أسيوط ، وبحوزته (14250 وحدة ألعاب نارية "مختلفة الأحجام").
 
واسفرت الجهود عن ضبط (4 أشخاص) بدائرة قسمى شرطة "ملوى- المنيا" بمحافظة المنيا وبحوزتهم (19994 وحدة ألعاب نارية "مختلفة الأحجام") وضبط (4 أشخاص) بدائرة مركز شرطة المحمودية بمحافظة البحيرة وبحوزتهم (37300 وحدة ألعاب نارية صغيرة الحجم – 35 طلقة "محدثة صوت").
 
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح مالية.
 
 
 

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