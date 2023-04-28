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الخارجية: مصر تنجح فى إجلاء 6399 مواطنًا مصريًا من السودان حتى اليوم

الجمعة، 28 أبريل 2023 10:46 م
الخارجية: مصر تنجح فى إجلاء 6399 مواطنًا مصريًا من السودان حتى اليوم السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية
كتب أحمد جمعة

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صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه في إطار خطة إجلاء المواطنين المصريين المتواجدين في السودان، نجحت مصر، اليوم الجمعة، في إعادة 454 مواطناً مصرياً بالسودان عبر الإجلاء البري و618 مواطناً عن طريق الإجلاء الجوي، وذلك بإجمالي 1072 مواطناً. 
 
 
وأوضح السفير أبو زيد أنه بذلك يصل عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم منذ بدء الاشتباكات العسكرية في السودان إلى 6399 مواطن حتى الآن.
 
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن القوات المسلحة قامت بتنفيذ 4 طلعات جوية اليوم 28 أبريل الجاري، ليصل إجمالي الطلعات الجوية التي تم تنفيذها إلى 27 طلعة جوية.

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