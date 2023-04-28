وأضاف السفير الديك، في بيان صحفي، أنه كان في استقبال الدفعة الثانية القنصل العام لدولة فلسطين في جدة السفير محمود الأسدي، حيث ستلتحق بالمجموعة الأولى ليكتمل وصولها بما مجموعه 68 مواطنا وطالبا .

وتابع أن مجموعة أخرى من مواطنينا تتكون من 64 مواطنا جميعهم أسر فلسطينية غادرت بورتسودان على البواخر السعودية في طريقها إلى جدة، متمنيا السلامة للفلسطينيين أينما كانوا.

