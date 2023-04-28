التقرير الأممى لتغير المناخ: 1000 صفحة منحتنا 10 دروس مستفادة

كتبت منال العيسوى

اختتمت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) دورة التقييم السادسة، وأصدرت التقرير التجميعي الذي طال انتظاره من قبل الجميع ويعد التقرير الأضخم الذى بذل فيه أفضل العلماء في العالم كل ما هو ممكن، لفهم الخطر الذي تواجهه الدول مع طرح الحلول الواجب اتباعها والالتزام بها.

ويرصد هذا التقرير كل المعلومات التي على الجميع معرفتها من التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وكذلك الدروس المستفادة من كل تقرير من تقارير الهيئة المجمعة في التقرير التجميعي.

الدرس الاول

إنه باختصار أننا وصلنا إلى حافة الهاوية، وعلينا ببساطة أن نتخلص من الوقود الأحفوري، وأن نسعى لخفض انبعاثاتنا، بالتوازى مع ذلك نحتاج إلى تكثيف الجهود للتكيف مع المخاطر التي تواجهنا الآن، بسبب التقاعس عن العمل في الماضي،وأنه مهما حدث فهناك بارقة امل انه لدينا الحلول، رغم أن وتيرة التقدم كانت بطيئة جدا لكن حان الوقت لمنح هذه القضية كل ما لدينا من اهتمام مكثف الآن.

ما هي الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ؟

هناك بعض الأساسيات منها التعرف على ماهية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، حيث ان الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) ، هي الهيئة الدولية الأكثر موثوقية في علم المناخ، و تأسست في عام 1988 وهي عنصر أساسي في استجابة العالم لتغير المناخ، وكانت تقارير التقييم الخاصة بها، التي تُنشر كل خمس إلى ثماني سنوات بمثابة قوة دافعة للعمل، مما أثر على الاتفاقيات الدولية.

الجزء الأول من التقرير

أصدرت الهيئة عدد من التقارير فهذا هو التقرير الرابع الذي نشرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في العام الماضي وقليلًا، والسبب في ذلك هو أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تعمل بثبات على تقرير التقييم السادس (AR6)، وهو الاستعراض الأكثر شمولاً لحالة المعرفة بشأن تغير المناخ، الذي تم إنجازه على الإطلاق، حيث كانت هناك ثلاثة تقارير مساهمات من كل مجموعة عمل تابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، أدت إلى هذا التقرير التجميعي.

ويتكون تقرير التقييم السادس من الجزء رقم 1، حيث تم إصدار الجزء الأول من AR6 في أكتوبر 2021 ، وقد جمع أحدث العلوم حول كيفية عمل نظام المناخ لدينا وكيف نؤثر عليه، لقد أظهر لنا أنه لتجنب وقوع كارثة ، يجب خفض الانبعاثات العالمية إلى النصف تقريبًا هذا العقد.

الجزء الثانى من التقرير

وفي فبراير 2022، تم إصدار الجزء الثاني من AR6، والذى نظر في تأثيرات تغير المناخ، وما تعنيه بالنسبة لنا والنظم البيئية للأرض، وأظهر أنه يجب علينا تكثيف الجهود بشكل كبير للتكيف، للتعامل مع الآثار التي نشهدها اليوم وسوف نواجهها غدًا، وفي الوقت نفسه، يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لخفض الانبعاثات بسرعة، كما لو لم نفعل ذلك، فسنهيئ أنفسنا لمستقبل يستحيل التكيف معه.

الجزء الثالث من التقرير

تم إصدار الدفعة الأساسية الثالثة والأخيرة في أبريل 2022، والتي نظرت في كيفية خفض انبعاثاتها خلال هذا العقد وتجنب الضرر المستقبلي قدر الإمكان. لقد أكد مرة أخرى أنه يجب علينا خفض الانبعاثات العالمية إلى النصف تقريبًا بحلول عام 2030 ، وأننا بحاجة إلى التحرك بسرعة إلى ما بعد الوقود الأحفوري، وأن كل جزء من الدرجة التي يتم تجنبها الاحترار مهم. وأظهر أنه يمكن القيام بذلك. وإن كان ذلك بجهد عملاق وتحويلي يشمل جميع أفراد المجتمع.

الجزء الرابع من التقرير

التقرير التجميعي هو الأخير في السلسلة، ويلخص التقارير الموضوعية الثلاثة - التي تصل إلى ما يزيد عن 10000 صفحة - في تقرير كامل وبسيط وسهل الفهم.