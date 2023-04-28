اليوم السابع
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التعليم العالى: تقييم مستمر للدراسة بالمعاهد لرفع المستوى والارتقاء بالمنظومة

الجمعة، 28 أبريل 2023 09:00 ص
التعليم العالى: تقييم مستمر للدراسة بالمعاهد لرفع المستوى والارتقاء بالمنظومة السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، إن الوزارة تهتم بتطوير منظومة التعليم بالمعاهد العليا، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى لتحسين المنظومة التعليمية بالمعاهد، مشيرًا إلى أن لجان القطاع ولجان الوزارة تنظم زيارات ميدانية بشكل دورى على المعاهد بهدف إجراء تقييم موضوعى على نظام الدراسة فى المعاهد والعمل على التقويم المستمر لرفع مستوى الدراسة فى المعاهد.
 
وأضاف رئيس قطاع التعليم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك انتظامًا كاملًا في العملية الدراسية على مستوى المعاهد منذ انطلاق الفصل الدراسي الثاني في شهر فبراير الماضي مع انتظام المحاضرات للطلاب وحضورهم للمشاركة في المحاضرات بالإضافة إلى العمل على تنظيم مواسم للأنشطة الطلابية حيث تشارك المعهد في كافة الأنشطة الطلابية التي تنظمها الوزارة والبطولات الرياضية التي تنظمها الجامعات.
 
وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، أن الدراسة خلال شهر رمضان شهدت انتظام كامل على مستوى المعاهد العليا والمتوسطة الحكومية والخاصة، سواء على مستوى حضور الطلاب او تنظيم المحاضرات الدراسية بالمعاهد وذلك التزاما بالخريطة الزمنية للعام الجامعى 2022 /2023 والتى أقرها المجلس الأعلى للجامعات.
 
وكان الدكتور أيمن  عاشور وزير التعليم العالى وجه باهتمام المعاهد بعقد شراكات أجنبية بين المعاهد والمؤسسات التعليمية العالمية المُناظرة ذات السمعة الدولية المتميزة من أجل رفع كفاءة جودة الخدمة التعليمية بالمعاهد المصرية والعمل على تحسين ترتيبها فى التصيفات العالمية، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز التعاون الدولى فى مجال التعليم العالي، والوصول بالمؤسسات التعليمية المحلية إلى المستويات العالمية.

التعليم العالى

الجامعات

السيد عطا

اخبار مصر

المعاهد العليا



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