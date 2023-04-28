وقال المركزى الروسى - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن المنظم الروسي حافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5% سنويا للمرة الخامسة على التوالي".

وأضاف أن البنك المركزي خفض توقعاته للتضخم للعام 2023 إلى 4.5% - 6.5%، بدلا من 5% - 7% كان قد توقعها، كما حسن المركزي توقعاته لديناميكية الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، حيث يتوقع الآن نموه في نطاق 0.5% -2%.

وفي سوق العملات، تراجع سعر الصرف العملتين الأوروبية والأمريكية مقابل الروبل الروسي عقب قرار المركزي الروسي، وانخفض سعر صرف اليورو إلى دون مستوى 88 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 6 أبريل الجاري، في حين تراجع سعر صرف الدولار إلى دون مستوى 80 روبلا، كذلك للمرة الأولى منذ التاريخ نفسه 6 أبريل 2023.