"البحرية الروسية": تعيين قائد جديد لأسطول بحر البلطيق

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أكد القائد العام للبحرية الروسية الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، تعيين نائب الأميرال فلاديمير فوروبيوف، قائدا جديدا لأسطول بحر البلطيق.. مشددا على أهمية هذا الأسطول.

وقال إيفمينوف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) اليوم /الجمعة/ - "إن أسطول البلطيق هو الضامن للأمن في شمال غرب روسيا الاتحادية، لذلك سيستمر تزويده بالسفن وأنظمة الأسلحة الحديثة".. مضيفا أن أسطول البلطيق يؤدي اليوم مجموعة واسعة من المهام، باعتباره عاملا مهما لضمان الأمن في شمال غرب البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تعيين فوروبيوف في منصب قائد أسطول البلطيق بمرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدلا من الأميرال فيكتور لينا، الذي تم إرساله لقيادة أسطول المحيط الهادئ خلفا للأميرال سيرجي أفاكيانتس، الذي تقاعد.