الانتهاء من تحويل جامعة حلوان صديقة للبيئة 7 أكتوبر المقبل

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة أطلقت مبادرة مهمة لتكون جامعة حلوان صديقة للبيئة، وفى 7 أكتوبر المقبل سنستطيع تحقيق هذا الأمر، لتكون الجامعة خضراء وصديقة للبيئة بالمفهوم الشامل والكامل.

وأضاف رئيس جامعة حلوان فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه تم عقد اتفاقية مع شركة سويدية مصرية لإعادة تدوير المخلفات وحسن الاستفادة منها بجانب التحول للطاقة النظيفة والطاقة الشمسية، وهناك بعض المشروعات التي يتم الحصول عليها من الاتحاد الأوروبي والمشروعات الخاصة، لخدمة الطلاب والمواطنين.

وتابع الدكتور السيد قنديل، تعمل جامعة حلوان حاليًا على استكمال الفراغات الموجودة في الجامعة سواء من الناحية التعليمية أو المساحات الخضراء ليتماشى مع هذا المنهج المخطط له، بجانب المشاركة في مبادرة القضاء على الأمية، المشاركة الاجتماعية في القوافل الطبية، و مبادرة حياة كريمة ، وعقب عيد الفطر سيتم إرسال قوافل طبية لحلايب وشلاتين.

وذكر رئيس جامعة حلوان الوصول لجودة تعليم جيدة يتم من خلال اختيار قيادات متميزة، وهذا يتطلب لقاء كل قيادي يصدر له قرار تصعيد والحديث معه، ومناقشته ليكون على وعي كامل بتوجهات الجامعة، وخطتها التي تتوافق وتسير وفق خطة الدولة المصرية، يجب أن يكون كذلك متابع دقيق للمشاركات مع المجلس الأعلى للجامعات، ومنفذًا لما يطلب من الجامعة من أجل دعم العملية التعليمية والتطوير المستمر، هذا إلى جانب الاهتمام بجودة النشاط الطلابي الذى يبرز مواهب الطلاب ويساهم في بناء شخصيتهم وهو ما يظهر بصورة واضحة في مستوى خريج الجامعة، هذا بالإضافة إلى تعزيز النشاط الطلابي وهو ما يتم داخل الجامعة، حيث تم تنظيم مسابقة كبيرة وتخصيص جوائز قيمة لها من أجل أبراز مواهب الطلاب، ومن أجل جودة الخريج لابد من الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة له في المدينة الجامعية، وأنا حريص على زيارة الطلاب الذين يتواجدون في المدينة وأقوم بتناول الطعام معهم ومشاركتهم ما يأكلونه من أجل تعزيز الخدمات المقدمة لهم.