وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، اليوم بأن قوات الاحتلال نشرت القناصة على أسطح عمارات ومنازل في مدينة ومخيم جنين، وأن دوى انفجارات كبيرة سمع فى المخيم، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تمنع سيارات الإسعاف من دخول المخيم، لافتا إلى انقطاع التيار الكهربائى عن عدة أحياء بالمخيم، واعتقال قوات الاحتلال لشابين فلسطينيين من المدينة المُقتحمة.

وأوضحت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت أربعة فلسطينيين آخرين، اثنين من بلدة "قباطية" جنوب جنين، وشابا من بلدة "بيرزيت" إلى الشمال من "رام الله" بوسط الضفة، وآخر من "طولكرم"، بشمال غرب الضفة.