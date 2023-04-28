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استقالة رئيس BBC لتورطه في ترتيب 800 ألف جنيه إسترليني قرض لجونسون

الجمعة، 28 أبريل 2023 03:13 م
استقالة رئيس BBC لتورطه في ترتيب 800 ألف جنيه إسترليني قرض لجونسون جونسون وشارب
كتبت: نهال ابو السعود

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أعلن رئيس هيئة الإذاعة البريطانية BBC ريتشارد شارب استقالته بعد تحقيق وجد أنه انتهك القواعد لعدم الإفصاح عن دوره في ترتيب قرض لرئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون بقيمة 800 ألف جنيه إسترليني.

وقال شارب: "أشعر بأن هذا الأمر قد يصرف التركيز عن العمل الجيد الذي تقدمه المؤسسة إذا بقيت في المنصب حتى نهاية فترة ولايتي".

تسبب الجدل حول تعيين شارب في أحد أكثر الأدوار شهرة في بريطانيا في زيادة الضغط على ريشي سوناك، خليفة جونسون  حيث كان شارب رئيسا سابقا لسوناك في بنك الاستثمار Goldman Sachs وهو مانح ثري سابق لحزب المحافظين الحاكم

ووفقا للإندبندنت، ساعد شارب ، وهو متبرع لحزب المحافظين ، في ترتيب اجتماع لبوريس جونسون للقاء شخص يمكنه منحه قرضًا شخصيًا كما أخبر رئيس الوزراء مقدمًا أنه يريد الوظيفة وقيل للجنة التعيين إنه المرشح "الوحيد" الذي يدعمه الوزراء.

هب صديقه القديم سام بليث ، وهو رجل أعمال كندي ، إلى شارب مع عرض لمساعدة جونسون عندما كان رئيس الوزراء آنذاك يعاني ماليًا في عام 2020.

وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك إنه لم يتحدث إلى رئيس هيئة الإذاعة البريطانية السابق ريتشارد شارب بعد استقالته، حيث كان في جلاسكو لحضور مؤتمر المحافظين الاسكتلنديين، وقال سوناك: "لم أر التقرير لكنني أفهم أنه قدم استقالته إلى وزير الخارجية وقد قبلتها".

يتم تعيين رئيس هيئة الإذاعة البريطانية من قبل ملك المملكة المتحدة بناء على نصيحة الحكومة. وتعرض تعيين جونسون لشارب لانتقادات في ذلك الوقت بسبب المحسوبية من قبل الحكومة التي قيل إنها حريصة على كبح جماح التقارير النقدية المتصورة من قبل BBC .

 

 


بوريس جونسون

بي بي سي

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ريشي سوناك



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