اليوم السابع
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إعلان أفضل 6 جامعات ضمن مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة 7 مايو

الجمعة، 28 أبريل 2023 05:00 ص
إعلان أفضل 6 جامعات ضمن مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة 7 مايو وزارة التعليم العالى والبحث العلمي
كتب محمد صبحى

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تواصل وزارة التعليم العالى أعمال مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2023، والتي انطلقت من 1 أبريل ومن المقرر أن تستمر حتى يوليو القادم، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
 
ومع انتهاء الجامعات من رفع ملفات التقدم للمسابقة خلال الفترة المحددة من 1-7 أبريل الجاري، بدأت اللجنة فى دراسة الملفات المُقدمة من الجامعات خلال الفترة من 8 أبريل وحتى 7 مايو المقبل
 
ومن المقرر أن يتم إعلان القائمة المُصغرة لأفضل 6 جامعات ومواعيد قيام لجنة المسابقة بزيارة أفضل 6 جامعات يوم 8 مايو، يعقُبها تنظيم زيارات لأفضل 6 جامعات خلال الفترة من 13 مايو وحتى 1 يونيو، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية لأفضل جامعات صديقة للبيئة خلال شهر يوليو القادم.
 
تهدف المسابقة الوصول إلى جامعات مصرية خضراء (صديقة للبيئة)، من خلال قياس مدى التزام الجامعات بالمُشاركة في تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة ومدى مراعاتها لمعايير البنية التحتية، ومعايير الطاقة والتغير المناخي، ومعايير إدارة المُخلفات، ومعايير إدارة المياه، ومعايير النقل داخل الجامعة، ومعايير جودة البيئة، ومعايير إدارة الأزمات ومعايير التعلم والبحث العلمي، ورؤية ورسالة الجامعة للحفاظ على البيئة والاستدامة.
 
وكان المجلس الأعلى للجامعات أعد منصة إلكترونية لتسليم الملفات والفيديوهات الخاصة بالتقديم عليها للمرة الأولى، وذلك تماشيًا مع توفير تكلفة الطباعة واستهلاك الورق حفاظًا على البيئة، كما تم التنسيق مع وزارة البيئة للاشتراك في تحكيم المسابقة من خلال عضو لجنة من وزارة البيئة.

مسابقة افضل جامعة صديقة للبيئة

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