اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أبريل 2023 04:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوى البحيرة

الجمعة، 28 أبريل 2023 03:10 م
إصابة4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوى البحيرة اسعاف
البحيرة- ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب منذ قليل 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة. 

كان مدير أمن البحيرة تلقت إخطارا بهذا الحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى عند الكيلو 125 دائرة مركز وادى النطرون.

وتم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون المركزى لإسعافهم وتلقى العلاج الطبى العاجل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن محافظة البحيرة شهدت إصابة 13 شخص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بالقرب من قرية زهرة التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بكفر الدوار لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

 


انقلاب سيارة

صحراوى البحيرة

وادى النطرون

مستشفى وادى النطرون

حوادث البحيرة

محافظة البحيرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة