إصابة4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوى البحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أصيب منذ قليل 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة.



كان مدير أمن البحيرة تلقت إخطارا بهذا الحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى عند الكيلو 125 دائرة مركز وادى النطرون.



وتم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون المركزى لإسعافهم وتلقى العلاج الطبى العاجل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



يذكر أن محافظة البحيرة شهدت إصابة 13 شخص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بالقرب من قرية زهرة التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة.



وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بكفر الدوار لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.



