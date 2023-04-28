إصابة عامل بطلق نارى باليد بسبب خلافات أسرية بطهطا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أستقبل مستشفى طهطا العام شمال محافظة سوهاج، عامل يبلغ من العمر 30 سنة مصابا بطلق نارى باليد اليمنى وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم، حيث تبين أن إصابته حدثت بسبب خلافات أسرية مع والده والذى يقيم بدائرة قسم شرطة طهطا.



كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصابة عامل بطلق نارى باليد عللى يد والده، وذلك بسبب خلافات أسرية بينهما، تم نقل المصاب للمستشفى العام وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم.



بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا بوصول المدعو أحمد خ ج خ 30 سنة عامل ويقيم بناحية دائرة القسم إلى مستشفى طهطا العام مصاباً " طلق ناري باليد اليمني " وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي.



وبسؤال المصاب قام بإتهام والده المدعو خلف ج خ خ 72 سنة بالمعاش ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات أسرية.



تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.



