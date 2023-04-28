أعشاب وتوابل لمحاربة الالتهاب فى الصيف.. منها الريحان والزنجبيل

كتبت ميرفت رشاد

الصيف هو موسم الالتهاب، حيث إنه الوقت الذى ترتفع فيه درجة الحرارة بسرعة ويضعف نظام المناعة فى الجسم، ما يجعلنا أكثر عرضة للاستجابات الالتهابية، ويمكن أن يؤدى إلى مجموعة من المشاكل مثل مشاكل المعدة والحساسية والصداع وآلام المفاصل والطفح الجلدى، العديد من الأعشاب والتوابل لها خصائص قوية مضادة للالتهابات تساعد الجسم على محاربة الالتهاب وتقوية جهاز المناعة، وإليك بعض الأعشاب والتوابل التى قد تكون مفيدة لك هذا الصيف، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".



6 أعشاب وتوابل ستساعدك على محاربة الالتهاب هذا الصيف: 1. الكركم الكركم هو أحد التوابل الهندية الشهيرة التى تحتوى على مركب نشط بيولوجيًا يسمى الكركمين وهو عامل قوى مضاد للالتهابات ثبت أنه يقلل الالتهاب فى حالات مثل التهاب المفاصل والسكرى والسرطان، كما أنه يقوى جهاز المناعة ويساعد على تهدئة الجهاز الهضمى، يتوفر الكركم فى شكل مسحوق ويمكن إضافته إلى المشروبات أو العصائر أو كتوابل فى الطعام.



2. الزنجبيل الزنجبيل عشب ممتاز له العديد من الفوائد الصحية، حيث يحتوى على Gingerols و shogaols وهي المركبات المسئولة عن خصائصها المضادة للالتهابات، تساعد هذه المركبات فى تقليل الألم والالتهاب والتورم فى الجسم، ومن المعروف أن الزنجبيل يعزز جهاز المناعة ويساعد على تهدئة المعدة، يمكن إضافته إلى المشروبات أو استخدامه كتوابل في الطعام.



3. القرفة القرفة عشب فريد من نوعه يستخدم على نطاق واسع فى الشتاء لكنه مفيد أيضًا خلال فصل الصيف، له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تساعد على تقليل الالتهابات فى الجسم، القرفة مفيدة أيضًا لتنظيم مستويات السكر فى الدم وتقوية جهاز المناعة، ويمكن استخدامه كتوابل فى دقيق الشوفان أو العصائر أو كتوابل للخضراوات.



4. الثوم الثوم عشب شائع يستخدم فى العديد من الثقافات حول العالم، له خصائص قوية مضادة للالتهابات تساعد على تقوية جهاز المناعة وتقليل الالتهابات فى الجسم، ويحتوى الثوم على مركب يسمى الأليسين يعمل كمضاد للأكسدة ويساعد على تقليل الإجهاد التأكسدى الناجم عن الالتهاب، يمكن استخدامه كتوابل فى العديد من الأطباق أو تؤكل نيئة.



5. روزمارى الروزمارى هو عشب يستخدم على نطاق واسع فى المطبخ، وتم استخدامه لعدة قرون كعلاج طبيعى للعديد من المشاكل الصحية، حيث إن إكليل الجبل غنى بالمركبات المضادة للالتهابات مثل حمض الروزمارينيك الذى يساعد على تقليل الالتهاب فى الجسم، كما أنه مفيد لتقوية جهاز المناعة وتحسين الهضم، يمكن استخدام إكليل الجبل كتوابل فى السلطات أو كتوابل لأطباق اللحوم.