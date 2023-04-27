‫تعرف على أبرز أنشطة وزارة الزراعة وقطاعاتها خلال إجازة العيد

كتبت أسماء نصار

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف استعرض خلاله أبرز انشطة وزارة الزراعة وقطاعاتها المختلفة ومديرياتها خلال أجازة عيد الفطر المبارك، وعيد تحرير سيناء.

وأشار الانفوجراف الى تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لقيادات الوزارة والتي شملت:

1- العمل على مدار الساعة لمتابعة المحاصيل وخدمة المواطنين والمصدرين ومنع التعديات على الاراضي الزراعية.

2- توجيه قطاعات وهيئات الوزارة بالتواصل السريع والمستمر بين غرف العمليات بكافة المحافظات وغرفة العمليات المركزية بالوزارة والتدخل الفوري والسريع لحل أي مشكلات.

3- التنسيق بالتناوب مع مهندسي حماية الأراضي لضمان المرور الدائم على الاحواض ومتابعة منع التعديات وحماية الأراضي.

4- استمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات بمنافذها الثابتة والمتنقلة بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

5- تفعيل غرفة العمليات المركزية والخط الساخن بالوزارة على رقم 15500.

6- استمرار العمل بالمعامل التابعة للوزارة لخدمة المواطنين وتسهيل إجراءات التصدير واستيراد السلع الاستراتيجية.

7- تكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك لتأكد من سلامة غذاء المواطنين.

كما أشار الانفوجراف الى إلغاء الأجازات والراحات والعمل بنظام النوبتجيات لكل من:

1- العاملين في الحدائق والمتنزهات

2- الباحثين والعاملين في المعامل البحثية

3- الأطباء البيطريين

4- مفتشي حماية الأراضي

5- مهندسي الإرشاد والمكافحة

6- العاملين بمحطات الغربلة والتقاوي

7- العاملين في الحجر الزراعي

8- العاملين في مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس

8- أعضاء غرف العمليات المركزية بالوزارة والمديريات

وأكد على متابعة وزير الزراعة على مدار الساعة سير العمل من مكتبه بالديوان، حيث تابع:

1- سير العمل خلال الاجازة ويوجه باتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.

2- توجيه مديريات الزراعة وقطاع الخدمات بمتابعة عمليات حصاد القمح وتوعية المزارعين بتوريد المحصول.

3- متابعة أداء العمل في المعامل التابعة للوزارة وكذلك الحجر الزراعي لتسهيل إجراءات التصدير وخدمة المواطنين والمصدرين.

كما اشاد وزير الزراعة بوطنية الفلاح المصري ودعمه لدولته في هذه المرحلة، وجهود مديري المديريات والباحثين وجميع العاملين في الادارات الزراعية لتواجدهم الدائم في الحقول مع المزارعين.

وفيما يتعلق غرف عمليات التي عملت على مدار الساعة شملت:

1- غرفة عمليات مركزية بالوزارة.

2- غرف عمليات الفرعية بديريات الزراعة بالمحافظات.

3- غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية الأراضي

4- تلقى الشكاوى والاستفسارات عبر الخط الساخن

وعلى صعيد لحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة والتي شملتحدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات والاسماك والأورمان، استقبلت خلال فترة الاجازة حوالي 750 ألف زائر.

وفيما يتعلق بنشاط قيادات الوزارة في الاجازة شملت:

1- جولات ميدانية لقيادات الوزارة بالمحافظات لمتابعة سير العمل ولقاء المزارعين.

2-قيادات الوزارة تجتمع في النوبارية لمنع التعديات على الاراضي الزراعية في محافظات البحيرة والمنوفية والإسكندرية ومطروح.

3- متابعة البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر في محطة البحوث الزراعية بالجميزة والصوب الزراعية بقها.

أما بالنسبة لأبرز أنشطة قطاعات الوزارة الخدمية في الأجازة

على صعيد عمليات فحص وتحليل العينات جاءت كالتالي:

1- المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية يصدر 5500 شهادة بتحليل العينات التي تم استلامها من العملاء.

2- معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية تواصل فحص عينات الأغذية ذات الأصل الحيواني.

3- المعمل المركزي للمبيدات يواصل العمل بكامل قوته ويستقبل عينات المبيدات والحاصلات الزراعية.

4- معامل مشروع مكافحة العفن البنى في البطاطس تواصل فحص عينات التصدير والسوق المحلى.

5- مفتشي الحجر الزراعي يواصلون العمل خلال إجازة عيد الفطر لتسهيل إجراءات التصدير وفحص السلع الاستراتيجية المستوردة

6- فحص مراكب قمح من روسيا وذرة صفراء من اوكرانيا والارجنتين بالإضافة الي مركب تفاح وارده من بولندا بميناء دمياط البحري.

7- فحص مركب قمح واردة من روسيا ومركب ذرة صفراء وارده من رومانيا بميناء الدخيلة.

وفيما يتعلق بجهود حماية الأراضي والمرور والمتابعة:

1- جهاز حماية الأراضي يواصل التنسيق مع المحافظات لرصد التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل الفوري معها.

2- إزالة محاولات التعدي على الاراضي الزراعية بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في الازالة الفورية لأي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفي المهد

3- تقديم خدمات الدعم الفني والارشادي ومكافحة الآفات على مستوى حقول الجمهورية.

4- متابعة عمليات حصاد القمح على مستوى الجمهورية.

5- اعلان حالة الاستعداد القصوى بمحطات الغربلة والتقاوي لاستلام تقاوي الإكثار لمحاصيل: القمح، الفول البلدي والشعير، من المزارعين.

6-,مكافحة الآفات تتابع المحاصيل الصيفية الذرة والقطن على مستوى الجمهورية.

7- تكثيف المرور على محال المبيدات لضبط اي مخالفات.

8- استعدادات الادارة العامة القوارض للمكافحة بعد حصاد المحاصيل الشتوية.

9- مواصلة أعمال المسح والمراقبة بقواعد الجراد في المناطق المختلفة.

وبالنسبة للطب البيطري وطرح السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين:

1- حملات مكثفة للتفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك، للتأكد من سلامة غذاء المواطنين.

2-قافلة بيطرية مجانية الى محافظة شمال سيناء في إطار حياة كريمة وتزامنا مع احتفالات تحرير سيناء.

3- استمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ الوزارة الثابتة والمتحركة.