"‫الزراعة" تختتم أعمال القافلة البيطرية المجانية بمحافظة شمال سيناء

كتبت أسماء نصار

كشف الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية عن انتهاء أعمال القافلة الطبية البيطرية المجانية فى محافظة شمال سييناء، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، والتى تأتى بالتزامن مع احتفال المحافظة بعيدها القومى الواحد والأربعون.

ويذكر أن القافلة قد قامت بالفحص الطبى الشامل لـ1000 بعير من الجمال المشاركة فى مهرجان سباق الهجن والذى عقد خلال يومى الأربعاء والخميس، كما تم إعطاء العلاجات اللازمة للجمال المصابة بالمجان ، كما تم أيضا تقديم الكشف والعلاج المجانى لعدد 227 ناقة وجمل للمربيين بمدينة العريش والقرى التابعة لها.

وكذلك عمل 7 عمليات جراحية فى الأرجل ، كما تم إعطاء أدوية لعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية بالمجان لجميع الجمال التى تم فحصها والتى بلغ إجمالى عددها 1227 ناقة وجمل، وعمل 3 ندوات إرشادية للمربيين والأطباء البيطريين العاملين بمحافظة شمال سيناء على هامش أيام القافلة .

يأتى ذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بالمشاركة فى تقديم الخدمات البيطرية المجانية لصغار المربيين خاصة فى المحافظات الحدودية.



القافلة البيطرية



القافلة الطبية البيطرية