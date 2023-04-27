يخدم حركة النقل عبر 6 محافظات.. تفاصيل محور "بنها - دمياط" الجديد (فيديو)

واحد من أهم المحاور المرورية الجديدة بالدلتا تنفذه وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى، وهو محور طولي مرورى من بنها حتى دمياط لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالطريق الدولى الساحلى بطول 140 كم.

ويشمل 15 كوبرى وذلك لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع في نطاق 6 محافظات بالوجه البحرى والدلتا هي (القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ).

ويمر الطريق مباشرة على 3 عواصم من عواصم المحافظات الست وهى مدن بنها والمنصورة ودمياط.

ومن المقرر أن تفتتح وزارة النقل المرحلة الأولى للمحور فى المسافة من بنها حتى كفر شكر بطول 15 كم منتصف شهر مايو، والانتهاء من المرحلة الثانية من كفر شكر حتى ميت غمر بطول 17 كم بنهاية عام 2023 واستمرار العمل فى المرحلة الثالثة من ميت غمر لأجا.

المشروع ضمن إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 73 كم بعرض 4 حارات رئيسية وحارة واحدة خدمة لكل اتجاه، كما يعتبر المشروع جزء من محور ربط العاصمة الإدارية الجديدة ومحافظة القاهرة بمحافظات القليوبية والدقهلية ودمياط.