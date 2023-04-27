وكيل زراعة الشرقية: مركز ديرب نجم الأعلى زراعة لمحصول الكتان بالمحافظة.. صور

الشرقية- فتحية الديب

قال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن محصول الكتان من أقدم محاصيل الألياف ومحصول مربح وذات عائد اقتصادى كبير، وتجود زراعته فى أراضى مركز ديرب نجم بكثافة لكونها تربة طينية خفيفة، حيث شهدت زراعة 200 فدان زيادة 50 فدانا عن العام الماضى، فيما بلغ إجمالى المساحات المنزرعة بالكتان بنطاق المحافظة هذا العام 1596 فدان منزرعة بصنف جيزة 12.

ولفت طلعت، إلى أن الكتان محصول ذات أهمية إقتصادية لمحصول من حيث استخدم أليافه فى العديد من الصناعات الهامة مثل صناعة المنسوجات الكتانية وأقمشة قلوع المراكب وخراطيم الحريق وأوراق الطباعة والبنكنوت والدوبارة، ومن البذور يستخرج زيت الطعام ( الزيت الحار) كما يستعمل الزيت المغلى فى صناعة البويات والورنيش فى حين يستخدم مخلفات النبات كغذاء للحيوانات كما يستخدم ساس الكتان ( الخشب بعد فصل الألياف ) فى صناعة الخشب الحبيبى.

أكد وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شدد على قيام الأجهزة التنفيذية بتذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوى والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد إستخدام المياه بما يسهم فى زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومى.































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