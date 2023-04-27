وكيل تعليم الإسماعيلية يبحث استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

عقد الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية و التعليم بالإسماعيلية ، اجتماعا موسعا لمناقشة الاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بحضور مديرو العموم بالمديرية وموجهو العموم ومديري الإدارات التعليمية ووكلائها ومديري الإدارات النوعية بالديوان.

وأكد الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن هذه الفترة فترة حصاد موجها بمراعاة مواصفات الورقة الامتحانية وتحري الدقة في التصحيح، مؤكدا حرصه الكامل على مصلحة ابنائنا الطلاب، وتوفير البيئة المناسبة لهم لأداء امتحاناتهم في يسر وسهولة مع استمرار متابعة المدارس متابعة فعالة للمساهمة الفعالة والإيجابية في حل أي مشكلة وإزالة أية عقبات داخل المدارس موجها الشكر لكل المشاركين في الاجتماع.

وأكد وكيل الوزارة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس وتجهيزها لاستقبال الطلاب للامتحانات النصف الثاني من العام الدارسى والانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم المدارس.

ووجه البحيري الجميع بضرورة الالتزام بالمعايير المنظمة فى جميع أعمال تقدير الدرجات ورصد النتائج ، مع مراعاة السرية التامة وعدم استخراج أية نتيجة قبل إعلانها رسمياً، طبقاً للتعليمات المنظمة لذلك.

كما أشار وكيل الوزارة الي بضرورة الانتهاء من إنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لتلقى أى احداث تقع باللجان الامتحانية من شأنها التأثير سلبا على سير العملية الامتحانية بشأن تحقيق أعلى معدلات الأمان والحماية والسلامة لأبنائنا الطلاب والعاملين .

وشدد على ضرورة متابعة الامتحانات التي تجرى على مستوى المحافظة باستمرار، ورصد حالات الغش بكافة أنواعها وباستخدام شتى الوسائل، وعدم استخدام التليفون المحمول نهائيا من قبل الطلبة أو الملاحظين.