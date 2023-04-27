اليوم السابع
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وزير الرى: 33 ألف منشأة مقامة على المجارى المائية

الخميس، 27 أبريل 2023 09:26 ص
وزير الرى: 33 ألف منشأة مقامة على المجارى المائية الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار

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عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لعرض إجراءات تقييم ومتابعة حالة المنشآت المائية بمختلف المحافظات.
 
قال سويلم أنه يجرى إعداد قاعدة بيانات تتضمن حصر بكافة المنشآت القائمة على المجارى المائية (أفمام الترع – قناطر الحجز – الكبارى – السحارات – محطات الرفع) الواقعة على الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية، لإعداد قاعدة بيانات لهذه المنشآت بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت ومدى إحتياجها للصيانة أو الإحلال من عدمه، مشيراً إلى أنه تم حتى الآن حصر أكثر من 33 ألف منشأ مائى تحت إشراف مصلحة الرى، وسيتم البدء في حصر المنشآت المائية تحت إشراف هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء.
 
وأضاف أن إعداد قاعدة بيانات للمنشآت المائية يأتي في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على كافة عناصر المنظومة المائية سواء شبكة الترع والمصارف التي يبلغ طولها الإجمالي حوالى 55 ألف كيلومتر، أو المنشآت القائمة عليها والتي تُعد الأداة الرئيسية لتوزيع وإدارة المياه بكفاءة عالية، الأمر الذى يُسهم في توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات المائية بالكمية والجودة المطلوبة والتوقيت المناسب للاستخدام.
 
ووجه سويلم بإجراء معاينات على الطبيعة للمنشآت المائية لتحديث قاعدة البيانات وإمدادها بالمعلومات أولاً بأول للوقوف على حالة هذه المنشآت، بحيث تُسهم قاعدة البيانات في إتخاذ القرارات اللازمة لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لكل منشأ.

وزير الرى

المجارى المائية

المنشات المائية

المياه



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