اليوم السابع
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وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

الخميس، 27 أبريل 2023 12:50 م
وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.
 
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
 
• الدكتور جمال عبد العزيز عبد الحميد عنان عميدًا لكلية العلوم جامعة الزقازيق.
• الدكتور ياسر مصطفى على الجندي عميدًا لكلية التربية جامعة كفر الشيخ.
• الدكتور هدى متولي محمد علي نصر عميدًا لكلية الزراعة جامعة دمنهور.
• الدكتور أسامة حسن أبو شامة عبد الصادق عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة سوهاج.
• الدكتورة رحاب محمود محمد صديق عميدًا لكلية الطفولة المبكرة جامعة الإسكندرية.
 

التعليم العالى

الجامعات

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