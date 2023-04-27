وزراء الشباب والتضامن والتنمية المحلية ومحافظي شمال سيناء والوادي الجديد يشهدون ختام مهرجان الهجن بالعريش

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ومشايخ القبائل والعواقل وأعضاء المجموعة البرلمانية، ختام المهرجان العربي للهجن بمدينة العريش.

في كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على إهتمام القيادة السياسية بكل بقعة على أرض مصر وخاصة محافظة شمال سيناء، مشيرًا إلي أن رياضة الهجن موروث شعبى لمحافظتى شمال وجنوب سيناء، مع ضرورة العمل علي تعميم تلك الرياضة على مختلف المحافظات الأخرى.

وأعرب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن سعادته بعودة إقامة مهرجانات وبطولات الهجن مرة اخرى إلى العريش، مؤكدًا أن الدولة المصرية فى عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقدم اهتماماً كبيراً بالتنمية الشاملة فى جميع محافظات الجمهورية من أجل توفير حياة كريمة لجميع المواطنين فى كل المحافظات.

من جانبه، أكد محافظ شمال سيناء، علي إقامة المهرجان العربي للهجن على مضمار نادي الهجن بالكيلو 17 غرب مدينة العريش، في احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومي وذكري تحرير سيناء الواحدة والأربعين.

وأشار المحافظ إلي مشاركة عدد 560 جملا على مدار 30 شوطا لمسافة 3 و5 كيلومترات، بمشاركة عدد من المحافظات المصرية المهتمة برياضة الهجن، ووفود من دول السعودية والأردن والسودان.

وأعلنت اللجنة المنظمة نتائج الأشواط التي جرت علي مدار يومين، حيث قام المحافظ ومرافقيه بتسليم جوائز المسابقة على الفائزين وتسليم كؤوس التفوق لأصحاب المراكز الأولي.



وزراء ومحافظون في ختام مهرجان الهجن بالعريش (3)



وزراء ومحافظون في ختام مهرجان الهجن بالعريش (4)