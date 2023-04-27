هيثم نبيل يشارك بفقرات فنية فى حفل سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

شارك الفنان هيثم نبيل بفقرات منوعة من أغاني قدمها هدية لجمهور حفل شمال بذكري التحرير الجاري فعالياته علي مسرح مكشوف بحرم جامعة سيناء علي ساحل مدينة العريش بحضور نحو 5 الاف مشارك يتقدمهم محافظ شمال سيناء ، ووزراء التنمية المحلية والشباب والرياضة والثقافة والتضامن الاجتماعي .

واستهل نبيل فقراته بإعرابه عن سعادته بعودة الاستقرار للعريش وموجها التحية للجيش والشرطة ومستهلكا فقراته بأغنية وطن واحد اعقبها بأغاني وطنية منوعة .

وسبق فقرات هيثم نبيل فقرات إنشاد ومديح قدمها المنشد محمود التهامي وبدأها بقصيدة اكاد ان ضمن فقرات مشاركته في حفل العريش الفني وشهدت فقرة التهامي تفاعل من الجمهور. وتصفيق والذي واصل فقراته بأشهر قصائدة في المديح.

وكان الشاعر هشام الجخ استهل الحفل الذي ينظمه مجلس القبائل والعائلات العربية بمدينة العريش.

وشارك بالحضور فيه وفد من الاردن ، ورموز المشايخ لقبائل سيناء ، اعضاء البرلمان .

بدأ الشاعر الامسية بتوجيه تحية لأهل سيناء وقال " انقل لكم تحية من اهل الصعيد ومن كل محافظات مصركلنا واحد ".

وقال انه سعيد انه لأول مره يصعد على مسرح سيقف عليه الملك في اشارة للفنان محمد منير المقرر ان يشارك في الاحتفال .

وبدأ بقصيدة " طبعا ماصلتش العشا"

الحفل الفني مقررا ان يتواصل بفقرات للفنان محمد منير .