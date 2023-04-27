نقابة الأطباء: الجمعية العمومية 12 مايو تناقش قانون المسؤولية الطبية

كتبت آية دعبس

جددت النقابة العامة للأطباء ، جموع الأطباء بموعد الجمعية العمومية العادية المقرر لها 12 مايو المقبل، والتي يشمل جدول أعمالها مناقشة واعتماد ميزانيات النقابة عن السنوات السابقة ومناقشة تقارير أنشطة مجلس النقابة العامة للأطباء في المجالات واللجان المختلفة.

ودعا الدكتور أبوبكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، كل الأطباء للحضور، لمناقشة أنشطة النقابة في المجالات واللجان المختلفة واعتماد الميزانيات السابقة بالاضافة الي المناقشات البناءة حول بعض البنود المضافة الي جدول أعمال الجمعية العمومية العادية ، والذى يتضمن:

1- قانون المسؤولية الطبية وتأخر صدوره.

2- الإعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها وآليات تحجيمها وتنفيذ وتغليظ العقوبات نحوها.

3- معوقات وعراقيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات الطبية الخطرة.

4- آليات المحاسبة الضريبية للأطباء ومنظومة الفاتورة الالكترونية.

5- تعديل بعض مواد لائحة آداب المهنة.

وأكد مجلس النقابة العامة للأطباء على بذل كل الجهد لتوعية الأطباء بموعد وضرورة حضورهم الجمعية العمومية، مهيبا بجموع الأطباء مشاركة مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية في حث الأطباء للمشاركة في إتخاذ القرارات عبر الجمعية العمومية التي هي أعلى سلطة نقابية يمتثل لقراراتها مجالس النقابات وجميع الأطباء.

ولفت إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل من العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً وتبدء فعاليات الجمعية العمومية الواحدة ظهر الجمعة 12 مايو 2023 وفي حالة عدم اكتمال النصاب يتم تأجيل انعقادها إلى الجمعة 26 مايو 2023، واكتمال نصاب الجمعية العمومية العادية يستلزم حضور 1000 (ألف طبيب وطبيبة).