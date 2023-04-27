اليوم السابع
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نائب رئيس مركز الملك حمد للتعايش السلمى: أمسية فنية بحرينية بالأوبرا غدًا

الخميس، 27 أبريل 2023 01:37 ص
نائب رئيس مركز الملك حمد للتعايش السلمى: أمسية فنية بحرينية بالأوبرا غدًا عبدالوهاب الحواج
إيمان حنا

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قال عبدالوهاب الحواج النائب الأول لرئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمى للتعايش السلمى؛ إن "إعلان البحرين من القاهرة " الذى تم اليوم الثلاثاء ؛ يتبعه عدة فعاليات من بينها أمسية فنية بحرينية يحييها عدد من مشاهر  الطرب والغناء فى المملكة بدار الأوبرا المصرية الأربعاء.
 
وعن اختيار دار الأوبرا المصرية تحديدا ؛ قال الحواج فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"؛ إن اختيار المكان يحمل رمزية كبيرة؛ فالأوبرا المصرية رمز عريق للفنون.
 
وأشار الحواج إلى أن إعلان البحرين الذى تم تدشينه اليوم هو دعوة للتسامح والبحرين من أوائل الدول التى تبنت مبادرات لنشر التسامح فى العالم وعرف عم المملكة دعمها الواسع للعيش المشترك.
 
وأشار إلى قدم العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبحرين وبرامج التعاون بين حكومتى البلدين الشقيقين، وهناك تعاون لنشر قيم التسامح أيضًا وهو هدف مشترك لمصر والبحرين.
 
يذكر أن إعلان البحرين تم إطلاقه اليوم فى مصر برعاية مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي الذى يدعو لترسيخ قيم التسامح ونبذ الكراهية ؛ ويعد مركز الملك حمد مركزا رائدا على مستوى العالم يهدف إلى تعزيز الحرية الدينية والحوار بين الأديان والتعايش السلمي والتنوع الإنساني ومكافحة الإرهاب والتطرف والعنف والكراهية، كما أطلق العديد من البرامج والمبادرات والدورات الناجحة التي تترجم رؤية جلالة الملك المعظم، إضافة إلى فتح قنوات تعاون مع أعرق الجامعات العالمية، ومنها أكسفورد وكامبردج وسابينزا بهدف إعداد جيل من الشاب يؤمن بمبدأ التعايش والتسامح وقبول الآخر.

إعلان البحرين

احتفالية تدشين اعلان البحرين

اعلان البحرين فى مصر

مركز حمد للتعايش السلمي



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