مياه الأقصر تكشف خطوات التسجيل فى تطبيق "قراءتي" الإلكترونى

الأقصر – أحمد مرعى

كشف اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن خطوات وتفاصيل العمل بتطبيق "قراءتي" لقراءة عداد المياه، والذي يسهل على المواطنين إدخال قراءات العداد شهرياً من المنزل ومواكبة للتطور التكنولوجى الحالى.

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء تفاصيل التطبيق والتسجيل به:-

تم إطلاق التطبيق لجميع شركات المياه بمصر تسهيلاً على المواطنين

يساهم التطبيق فى عدم تراكم القراءات بالعدادات مما كان يكلف المواطن دفع عدد من الإيصالات الشهرية دفعة واحدة

يتميز التطبيق بسهولة تسجيل القراءة الصحيحة للعداد

التطبيق متوفر على الأندرويد – ios ويمكن التحميل من جوجل بلاى ومساحته صغيرة،

بعد الدخول على التطبيق يتم تسجيل اسم المستخدم

بعد ذلك يتم تسجيل إسم المشترك

يتم داخل التطبيق تسجيل البريد الإلكترونى

يقوم العميل بتسجيل رقم المشترك

يقوم العميل بكتابة إسم الشركة التابعة – الفرع التابع له الإشتراك

يتم وضع رقم الدفع الإلكتروني ( موجود على فاتورة السداد )

خانة وضع الرقم القومى ( اختيارى )

يتم داخل التطبيق وضع رقم الهاتف وعمل كلمة المرور مكونة من خمس أرقام أو أحرف

آخر خطوة للتسجيل تكون بتأكيد كلمة المرور

تم قراءة عداد المياه عبر صفحة شركة مياه الأقصر بفيس بوك شهرياً

يمكن تسجيل قراءة عداد المياه فى الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر من خلال تطبيق الهاتف المحمول قراءتى

يعتمد استخدام تطبيق قراءتي على السهولة والسرية للبيانات عن طريق توصيل القراءة الحقيقية والفعلية لكل اشتراكات العملاء بكافة أنحاء الجمهورية

يستخدم التطبيق كل الوسائل التكنولوجية الموثوقة والآمنة وتفادي التراكمات التي تحدث من خلال عدم التواجد او مرور القارئ في توقيتات غير مناسبة للمشترك

يمكن داخل التطبيق تسجيل أكثر من عداد للعميل

يتيح البرنامج أيضاً للعميل ميزة الاستعلام عن آخر قرائة قام العميل بإدخالها

التطبيق يتيح للمواطن بإضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى