موجز الاقتصاد: رئيس "رجال الأعمال" يعلق على استضافة السودانيين: مصر ملاذ الأشقاء

كتب أحمد حسن

نشر موقع اليوم السابع اليوم الخميس 27-4-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها تطور أسعار الذهب اليوم والتي تواصل ارتفاعها في الفترة الأخيرة، إلى جانب إطلاق المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين بـ10مليارات جنيه، رئيس "رجال الأعمال" يعلق على استضافة السودانيين: مصر الملاذ الآمن لكل الأشقاء..وغيرها ..

إطلاق المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين بـ10مليارات جنيه

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على إطلاق المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين بقيمة عشرة مليارات جنيه؛ استكمالًا لسلسلة المبادرات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات،

السياحة ترد رسميًا على فيلم "كليوباترا".. الملكة ذات بشرة فاتحة وملامح يونانية

ردت وزارة السياحة والآثار بشكل رسمي على سلسلة الأفلام الوثائقية التي أعلنت منصة "نتفليكس" عن إطلاقها خلال الفترة القادمة وفي مقدمتها عرضًا لفيلم "الملكة كليوباترا".

رئيس "رجال الأعمال" يعلق على استضافة السودانيين: مصر الملاذ الآمن لكل الأشقاء

قال المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن ما نشهده حاليا من نزوح السودانيين إلى الأراضي المصرية يبرهن على أن مصر في عز أزماتها الاقتصادية إلا أنها أثبتت على مر السنوات الماضية أنها الملاذ الآمن لكل الأشقاء من الدول العربية

وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ماتياس كورمان، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بحضور السفير علاء يوسف، سفير مصر في فرنسا، وعدد من كبار المسئولين بالمنظمة المعنيين بالتعاون مع مصر لمناقشة سبل التعاون بين الطرفين، وذلك بمقر المنظمة بباريس.

الضرائب: 30 أبريل الجارى انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب أن 30 أبريل الجاري انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الاعتباريين، مطالبا الممولين من الأشخاص الاعتباريين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا قبل انتهاء المدة المقررة في 30 أبريل الجاري

تخريج 76 شركة ناشئة من 4دورات من برنامج أورنج كورنرز صعيد مصر لدعم ريادة الأعمال

احتفلت وزارة التعاون الدولي، والسفارة الهولندية، وبنك الإسكندرية، بتخريج 76 شركة ناشئة على مدار 4 دورات تم عقدها من برنامج أورنج كورنرز صعيد مصر، والذي يتم تنفيذه في إطار الشراكات الدولية لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم ريادة الأعمال وتحسين بيئة الشركات الناشئة في مصر.

53 % من إصابات العمل فى نشاط الصناعات التحويلية للنصف الأول عام 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق بياناً صحفياً بمنـاسـبة اليوم العـالـمي للسلامة والصحة في مكان العمل الذي يحتفل به يوم 28 ابريل من كل عام، وهو اليوم الذي ربطته الحركة النقابية في العالم بذكري ضحايا الحوادث والأمراض المهنية، الذي أقـرته مــنظمة العمــل الدوليـة اعتبارا من عام 2003

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك يوم الخميس المقبل بمناسبة عيد العمال

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، أنه بمناسبة عيد العمال، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 4 مايو 2023.

أسعار الذهب اليوم تسجل 2600 جنيه للجرام عيار 21 فى الأسواق

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر بتعاملات الخميس حيث عادت الأسعار للصعود إلي مستويات 2600 جنيه للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، في حين لا يزال التذبذب مسيطر على حركة سعر الذهب في البورصة العالمية.