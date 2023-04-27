مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة تحصل على شهادة ISO 9001

حصلت مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، على شهادة الجودة والاعتماد الدولى "الأيزو 9001"، من الشركة الإنجليزية للرقابة والجودة بالمملكة المتحدة المانحة للشهادة.

وقيمت الشركة 56 إجراء عام للمستشفى منها 40 إجراء طبيا و13 إجراء جودة، و16 إجراء إداري.

وأكد الدكتور أشرف الشرقاوى مدير المستشفى، أن مستشفى الأطفال يعد أول مستشفى يحصل على شهادة الجودة من الشركة المانحة بمصر، مشيرا أن حصول المستشفى على شهادة الجودة نتيجة جهد جميع القطاعات الطبية والإدارات السابقة التى وضعت الخطط الاستراتيجية لتنفيذ رؤية الجامعة والتى تتوافق مع رؤية الجولة لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة للأطفال بشكل متميز وطبقا لمعايير الجودة الطبية العالمية.

وأضاف أن المستشفى يستقبل حالات من كافة محافظات الدلتا، كما يستقبل حالات من دول عربية وأفريقية، كما يعتبر مستشفى الأطفال أكبر كيان طبى متخصص لعلاج الأطفال فى مصر يحصل على شهادة الأيزو 9001".