مستشار النمسا: نريد مساندة طموحات مصر الاقتصادية وتبادل الخبرات

كتبت هند مختار- تصوير سليمان العطيفي

ألقى كارل نيهامر، المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا، كلمة خلال المائدة المستديرة المشتركة التي عقدت مساء اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من مسئولي حكومتى البلدين، وممثلى مجتمع الأعمال المصري والنمساوي.

وأشاد المستشار النمساوي في مستهل كلمته بالتاريخ الطويل من العلاقات الثنائية الحيوية الذي تجمع بين مصر وبلاده، وكذا الزيارة التى قام بها إلى مصر العام الماضي كل من وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج، ووزير الداخلية جيرهارد كارنر، وكذا لقاؤه المثمر لتبادل الآراء مع السيد السفير محمد الملا، سفير مصر بفيينا في نوفمبر الماضي.

وأشار "نيهامر" إلى أن العلاقات الممتازة بين البلدين أسفرت عن علاقات اقتصادية قوية وناجحة بالنسبة للجانبين، لافتاً إلى أن حجم التجارة بين النمسا ومصر في العام الماضي كان يُقدر بحوالي 400 مليون يورو.

ومن هذا المنطلق، ذكر المستشار النمساوي بعض الأمثلة الناجحة للاستثمارات النمساوية في مصر، جاء على رأسها شركة "أندريتز هيدرو"، والتي كانت متواجدة بمصر منذ عدة عقود وكانت شريكاً في تحقيق مشروعات في قطاع الطاقة الكهرومائية، وكذا شركة "فريكوينتس"، والتي تساهم بفاعلية في تطوير شبكة الاتصالات، حيث قامت مؤخرا بتحديث الشبكة على امتداد نهر النيل، بالإضافة إلى شركة "في أيه تك واباج"، والتي قامت بانشاء العديد من محطات معالجة مياه الشرب والصرف في السنوات الأخيرة.

وخلال كلمته، أكد المستشار النمساوي وجود فرص كبيرة للمزيد من التوسع في العلاقات الاقتصادية، والعديد من المجالات منها: إدارة المياه، وتكنولوجيا البيئة، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية، بالإضافة إلى البنية التحتية للنقل مشيراً إلى الأهمية الخاصة لهذا المجال، وبالتحديد في مجال البنية التحتية للنقل والخطوات الجادة التي يتم اتخاذها في هذا المجال.

كما أعرب "نيهامر" عن ترحيبه بتوقيع بلاده لعدد من العقود في مجال البنية التحتية للسكك الحديدية بمشاركة شركة "فويست ألبين" وشركة "بلاسر وتويرر" لافتاً إلى أنه على ثقة تامة بأنهما سوف يستمران في كونهما شركاء يتمتعان بثقة كبيرة لدى السكك الحديدية المصرية. كما أعرب عن ترحيبه بالشراكة الاستراتيجية بين مصر و الاتحاد الأوروبي في مجال الهيدروجين الأخضر والذي تم التوقيع عليه في قمة المناخ 27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، وكذا تطلع بلاده إلى تحقيق تعاون قوي في هذا المجال والذي يمثل ضرورة في التحول الي الطاقة الخضراء. وفى ختام كلمته، قال: نريد مساندة طموحات مصر الاقتصادية وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وفي كلمتها خلال المائدة المستديرة، استعرضت كارمن جوبي، نائبة رئيس غرفة التجارة النمساوية، القطاعات التي تعمل بها الشركات التي حضرت المائدة المستديرة، قائلة:" يضم الوفد 11 من أبرز الشركات النمساوية العاملة في عدد من القطاعات المختلفة مثل الرعاية الصحية، والصناعات الهندسية، والطاقة، والزراعة، والتكنولوجيا، والنقل والسكك الحديدية، ومعالجة المياه. وأضافت: جئنا اليوم لبحث سبل تعزيز الشراكات بين كل من الشركات النمساوية والمصرية، لاسيما أن الشركات النمساوية لديها اهتمام كبير بالسوق المصرية.

وأثنت جوبي على أداء الاقتصاد المصري، على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع.

من جانبهم، أعرب مسئولو الشركات النمساوية عن تطلعهم إلى ضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة، فيما أشار البعض إلى أنهم يبحثون عن شركاء لهم في السوق المصرية، وأكد عدد من الشركات النمساوية العاملة في مصر تطلعهم إلى توسيع استثماراتهم في البلاد.