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مستشار النمسا: مصر "حجر راسخ" للاستقرار والأمن فى شمال أفريقيا

الخميس، 27 أبريل 2023 02:46 م
مستشار النمسا: مصر "حجر راسخ" للاستقرار والأمن فى شمال أفريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسى و"كارل نيهامر" مستشار النمسا
كتب محمد الجالى

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أكد "كارل نيهامر" مستشار النمسا، أن محادثاته اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت مكثفة وثرية، مشيراً إلى أن العلاقات بين مصر والنمسا وثيقة وهناك تتعاون في كافة المجالات.
 
وأوضح مستشار النمسا، فى مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس السيسى، بقصر الاتحادية اليوم، ان زيارته لمصر تستهدف التركيز علي الجانب الاقتصادي وتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم مع الشركات النمساوية، خاصة فيما يتعلق بالبنية الأساسية للنقل والري والزراعة . 
 
وأضاف كارل نيهامر، أن مصر تعد "حجر راسخ" للاستقرار والأمن في شمال أفريقيا، ولديها حالياً مشكلات متعددة بسبب تطورات الأوضاع في  الجوار ومن بينها السودان.
الرئيس عبد الفتاح السيسى ومستشار النمسا (1)
 

الرئيس عبد الفتاح السيسى ومستشار النمسا (2)
 

 


السيسي

الرئيس السيسي

مستشار النمسا

سد النهضة

السودان

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