مسؤول صيني يؤكد استعداد بلاده للعمل مع فيتنام لتعزيز العلاقات الثنائية

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أكد "لي قان جيه"، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس دائرة التنظيم للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، استعداد بلاده للعمل مع فيتنام لتعزيز التبادلات والدفع من أجل تنمية العلاقات الثنائية بينهما بشكل أكبر.

جاء ذلك خلال مباحثاته مع "ترونغ ثي ماي"، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي والعضو الدائم بأمانة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي ورئيسة اللجنة التنظيمية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي، في العاصمة الصينية بكين ، حيث أشار "لي" إلى أن الصين وفيتنام جارتان اشتراكيتان صديقتان تربطهما الجبال والأنهار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

من جانبها، أعربت ترونج عن الرغبة في تقوية التبادلات الحزبية مع الصين، وتعزيز العلاقات بين الحزبين والدولتين وكذلك تنمية القضية الاشتراكية.

وعقب المباحثات، وقع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين دائرة التنظيم للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني واللجنة التنظيمية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي.