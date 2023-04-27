وأوضح المركز - فى بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء السورية، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالى سجلت هزة شمال غرب اللاذقية بـ 40 كم بقدر 1.9 درجة على مقياس ريختر، وهزتين إحداهما شمال شرق حماة بـ 6 كم بقدر 3.1، والأخرى شمال شرق حماة بـ 10 كم وبقدر 2.1.

وأضاف المركز، إنه تم رصد 4 هزات في لواء إسكندرون تراوحت بين 2.2 و 2.6 درجة، و4 هزات في تركيا أعلاها 4.1 درجات، وواحدة في البحر لمتوسط بقدر 4.8 درجات، مشيرا إلى أن جميع الهزات حصلت على أعماق مختلفة، وصلت إلى 35.8 كم.

