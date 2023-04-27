محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الاشغالات بميدان العارف بالله الدسوقى

كفر الشيخ – محمد سليمان

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملة لإزالة الاشغالات بميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي بدسوق، موجها باستمرار أعمال النظافة في الفترات النهارية والليلية، ليكون الموقع لائق بالمكانة الدينية كوجهة سياحية تتجه لها أنظار مريدي مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ واللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية مدينة دسوق وموقعها المتميز المطل على نهر النيل، إضافة لكونها مدينة تجارية متميزة، يتردد عليها أهالي المحافظات المجاورة، موجها بازالة كافة الإشغالات في الميدان الإبراهيمي.