محافظ سوهاج يستعرض الاستعدادات لتنفيذ "الموجة 21" لإزالة التعديات

سوهاج عمرو خلف

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اليوم، اجتماعاً تحضيريا؛ لمناقشة استعدادات المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن.

حضر الاجتماع كل من اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، وممثلا عن مديرية أمن سوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية، وممثلي كافة جهات الولاية، وعدد من الجهات المعنية.

وأكد محافظ سوهاج على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة، والاستمرار في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، موجها بالمتابعة المستمرة، وإزالة أية تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين، لافتا إلى ضرورة أن تكون الإزالة حتى سطح الأرض، والحفاظ على ما يتم استرداده من أراضي أملاك الدولة، مشددا على ضرورة تواجد ممثلي جهات الولاية خلال عملية تنفيذ الإزالات .

يذكر أن حملات الموجة 21 سوف تبدأ يوم السبت 29 أبريل الجارى، وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، ويتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.