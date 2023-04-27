محافظ بورسعيد يشدد على الارتقاء بمستوى الخدمات داخل مجلس مدينة بورفؤاد

والتقى محافظ بورسعيد، العاملين بمجلس مدينة بورفؤاد، وتبادل الحديث معهم حول الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى انتظام العمل داخل الديوان، وحرص على التأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى.

ووجه المحافظ، بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المدينة، وتطوير مستوى الأداء، تماشياً مع الأعمال التنموية التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة، كما وجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الطرق والميادين الرئيسية والفرعية، وزيادة أعداد العمالة، والعمل المتواصل ليلًا ونهارا لتحقيق أفضل مستوى من النظافة والمظهر الحضاري بكافة المناطق ببورفؤاد فضلا عن استمرار الحملات المكثفة لإزالة الاشغالات ومنع عودتها مجددا.

وشدد المحافظ، على ضرورة تقديم التسهيلات للمواطن وسرعة تقديم الخدمة، مؤكدا على أهمية مواصلة الجهود لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين وانتظام العمل، والحرص دائما على تحقيق مستوى متميز يليق بمدينة بورفؤاد، لافتاً إلى أن مدينة بورفؤاد شهدت طفرة تنموية كبرى تماشيا مع التطورات التي جرت ببورسعيد مؤخرا، ولابد من تضافر كافة الجهود والتعاون المثمر للاستمرار في تحقيق أوجه التنمية المختلفة والتي تنعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.