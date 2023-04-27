محافظ بورسعيد يشارك أبناء سيناء الاحتفال بعيدهم القومى

بورسعيد محمد فرج

شارك اللواء عادل الغضبان في احتفالات شمال سيناء، بعيدها القومي بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والرياضة، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ووزيرة التضامن الاجتماعي واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وعدد من المسئولين، وشيوخ وعواقل قبائل سيناء وعدد من النواب.

وقدم اللواء عادل الغضبان التهنئة لأبناء شمال سيناء، بمناسبة ذكرى أعياد تحرير سيناء تلك الذكرى العريقة التى استعادت مصر فيها أرض الفيروز ورمز السلام سيناء بعزيمة وقوة رجالها من القوات المسلحة المصرية وإرادة وحكمة قاداتها.

وأعرب المحافظ عن سعادته بمشاركته فى الاحتفال بالعيد القومي لسيناء، موجها التحية والتقدير لجيش مصر العظيم الذي تصدى لجميع التعديات وسجل إنجازات خالدة دفاعًا عن أمن مصر واستقرارها، داعياً الله أن يعيد هذه الأيام على مصر وقياداتها وشعبها بالخير والأمن والأمان.