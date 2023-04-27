اليوم السابع
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محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب بمرتبات مجزية ومزايا تأمينية

الخميس، 27 أبريل 2023 05:53 م
محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب بمرتبات مجزية ومزايا تأمينية محافظ الجيزة - صورة أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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كشف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عن توافر فرص عمل لأصحاب المؤهلات المتوسطة بفروع أحد المطاعم، وذلك بمرتبات مجزية ومزايا تأمينية.

 

وحدد الجهاز شروط ومزايا الوظائف المطلوبة على النحو التالى:

 

-الوظائف المطلوبة: عضو فريق.

-أماكن العمل: أكتوبر (الحصري والشيخ زايد) وحدائق الأهرام.

-المؤهل: من متوسط.

-سن التقديم: من 21 حتى 33 سنة.

-التقديم للذكور فقط.

-موقف من التجنيد.

-الوظائف المطلوبة لا تقبل الطلبة.

-عدد ساعات العمل: 9 ساعات.

-المزايا: مرتبات مجزية + إضافي + تأمين طبي واجتماعي.

 

وأوضح الجهاز مواعيد الحضور للراغبين في التقديم على الوظائف المطلوبة، مؤكدا أن الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

 

ونوه إلى أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".


وظائف

فرص عمل

وظائف للشباب

محافظة الجيزة



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