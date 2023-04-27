متحدث طبى سودانى: الوضع كارثى و60 مستشفى توقف عن العمل فى البلاد

كتب أحمد جمعة

أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الدكتور سيد محمد عبد الله أن الأوضاع في البلاد تزداد سوءا يوما بعد يوم، موضحا أن الوضع يمكن وصفه بـ"الكارثي" نتيجة استمرار العمليات العسكرية في المدن، مشيرا إلى تسجيل 303 حالة وفاة في صفوف المدنيين، وإصابة 1884 آخرين، وهو عدد يشمل من تمكنوا من الوصول للمستشفيات ولا يشمل الضحايا من العسكريين.

وتوقع المتحدث باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن يكون العدد الفعلي للضحايا من المتوفين والمصابين أضعاف الأرقام المعلنة، نظرا لصعوبة وصول المصابين وتناثر الجثث في مناطق القتال المختلفة، مشيرا إلى توقف 60 مستشفى عن العمل من أصل 86 مستشفى تتواجد في ربوع البلاد، توقف 6 مراكز للغسيل الكلوى من أصل 24 مركز منتشرين في الولايات نتيجة الاشتباكات المسلحة.

ولفت إلى تعرض 14 مستشفى للقصف منهم 4 في مدينة الأبيض، مشيرا إلى إخلاء 19 مستشفى بشكل قسري كي تستخدم كمواقع عسكرية، مشيرا إلى أن 26 مستشفى تعمل في مناطق الاشتباكات المسلحة بعضها يعمل بشكل جزئي، مؤكدا أن 16 % من مستشفيات السودان تعمل بصورة كاملة وهي مهددة بالإغلاق في أقرب وقت نتيجة نقص الكوادر الطبية والكهرباء والمياه النظيفة والإمداد الطبي.

أوضح أن سيارات الإسعاف تم استهدافها ومنع الكثير منها من الدخول لبعض المناطق لنقل المصابين وجثث الضحايا، مشيرا إلى أن الكوادر الطبية تعمل في ظروف قاسية حيث استشهد منهم حوالي 12 طبيب وعنصر طبي، مؤكدا اختفاء أحد الأطباء يدعى "محمد الهادي عيسي" بشكل قسرى وهو من أطباء شرق دارفور.

وتطرق الدكتور سيد محمد عبد الله إلى القصف العشوائي في بعض الولايات الذي تسبب يوم أمس في وفاة 3 أطفال بمدينة الأبيض، بالإضافة لحالات وفاة سقطت نتيجة غياب الأمن وانتشار العصابات الإجرامية، داعيا إلى إيقاف الحرب بشكل فوري حتى تتوقف معاناة السودانيين.