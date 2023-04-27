لمخالفته تعريفة الركوب.. غرامة فورية لزيادة عن التعريفة المقررة بقويسنا

المنوفية - محمود شاكر

أعلن المحاسب سامى سرور رئيس مركز ومدينة قويسنا، بمحافظة المنوفية، أنه تم التعامل الفوري مع احد السائقين الذين قام بزيادة الأجرة على المواطنين بقيمة 3 جنيهات أكثر من التعريفة المقررة.

جاء ذلك بناء علي شكوى من أحد المواطنين بزيادة فى تعريفة الركوب بخط قويسنا - السلام، وبتواجد محمود عبداللطيف مدير مشروع المواقف بقويسنا .

وأكد سرور أنه تم اتخاء الاجراءات القانونية ضد المخالف وتغريم السيارة المخالفة بمبلغ 500 جنيه مع توجيه تحذير للسائق بعدم تكرار المخالفة مرة اخري .