اليوم السابع
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الخميس، 27 أبريل 2023 07:26 م
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لمخالفته تعريفة الركوب.. غرامة فورية لزيادة عن التعريفة المقررة بقويسنا

الخميس، 27 أبريل 2023 06:23 م
لمخالفته تعريفة الركوب.. غرامة فورية لزيادة عن التعريفة المقررة بقويسنا سيارة أجرة - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر

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أعلن المحاسب سامى سرور رئيس مركز ومدينة قويسنا، بمحافظة المنوفية، أنه تم التعامل الفوري مع احد السائقين الذين قام بزيادة الأجرة على المواطنين بقيمة 3 جنيهات أكثر من التعريفة المقررة.

جاء ذلك بناء علي شكوى من أحد المواطنين بزيادة فى تعريفة الركوب بخط قويسنا - السلام، وبتواجد محمود عبداللطيف مدير مشروع المواقف بقويسنا .

وأكد سرور أنه تم اتخاء الاجراءات القانونية ضد المخالف وتغريم السيارة المخالفة بمبلغ 500 جنيه مع توجيه تحذير للسائق بعدم تكرار المخالفة مرة اخري  .

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الأجرة

المنوفية

سائق أجرة



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