وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الخميس، أنه تم منع الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان من الوصول إلى المزرعة التي يبلغ مساحتها 800 فدان، ويمتلكها القس، بول ماكينزى، الذي اعتقل بتهمة توجيه أتباعه للصيام حتى الموت.

وقد تمكنت الشرطة من إنقاذ 34 شخصا كانوا داخل المزرعة، وتم إعلان المزرعة منطقة عمليات، وأثارت القضية صدمة في أنحاء كينيا، كما دعت حكومة كينيا إلى تشريعات أكثر صرامة بشأن أولئك الذين يستخدمون الدين للترويج للفكر المتطرف.