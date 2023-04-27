كشف ملابسات انتشار فيديو لسيدة تتهم شخص بإطلاق أعيرة نارية على الكلاب الضالة

كتب كريم صبحى

رصدت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على الكلاب الضالة بالشارع، وإطلاق أعيرة نارية تجاهها.

وبالفحص أمكن تحديد القائمة على نشر مقطع الفيديو (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة)، وتبين قيامها بتحرير محضر ضد (أحد الأشخاص – مقيم بذات العنوان)، لقيامه بالتعدى عليها بالسب والقذف، وإدعائها "على غير الحقيقة" إطلاقه أعيرة نارية على الكلاب الضالة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم التوصل للمشكو فى حقه وبسؤاله أفاد بوجود خلافات سابقة بينه وبين الشاكية لقيامها بوضع الطعام للكلاب الضالة أسفل العقار محل سكنه مما أدى إلى تجمعهم أمام العقار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.