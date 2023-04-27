اليوم السابع
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قطع المياه الأحد عن دكرنس وبعض قرى نبروه من 9 لـ12 ساعة للصيانة

الخميس، 27 أبريل 2023 06:26 م
قطع المياه الأحد عن دكرنس وبعض قرى نبروه من 9 لـ12 ساعة للصيانة أرشيفية
الدقهلية : محمد الحبشي

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن إنقطاع مياه الشرب يوم الأحد الموافق 30/4/2023 لمدة 12 ساعة، بداية من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 8 مساء، وذلك بقرية نشا التابعة لمركز نبروه.
 
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة بخط طرد محطة صرف نشا.
 
فيما أعلنت الشركة عن إنقطاع مياه الشرب يوم الأحد الموافق 30/4/2023 لمدة 9 ساعات؛ بداية من الساعة 5 صباحًا، وحتى الساعة 2 مساءًا، وذلك بكلًا من قرى: دموه، ونجير، وكفر أبو ناصر، وديمشلت، وأشمون الرمان التابعة لمركز دكرنس.
 
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال إصلاح خط قطر 400 مم (بولي إيثيلين) بطريق العزازنة.
 
وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.
 

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