قراصنة ينشرون أدعية إسلامية باللغة العربية على صفحة نتنياهو على "فيس بوك"

وكالات

اخترق قراصنة إلكترونيون حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على "فيسبوك"، ونشروا عبره أدعية إسلامية باللغة العربية.

ووفق موقع "واينت" استدعى ذلك تدخل الشاباك إلى فتح تحقيق على وجه السرعة بالتزامن مع التحقيق الذي أجراه "فيسبوك".

ووفقا للإعلان الرسمي، فقد اخترق قراصنة مسلمون الحساب الشخصي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على "فيسبوك" ونشروا مقطع فيديو يسمع فيه مقتطفات من الأدعية باللغة العربية.

وتم تحميل الفيديو الذي تظهر فيه صورة مسجد ويسمع صوت المؤذن، من خلال ميزة تتعاون فيها صفحة "فيسبوك" مع صفحة أخرى، لكن لم يسيطر المتسللون على صفحة نتنياهو مطلقا.

وعرفت الأيام الأخيرة سباقا محموما لمحاولات اختراق مواقع إسرائيلية أبرزها موقع الموساد والبريد وميناء حيفا، فضلا عن استهداف القراصنة لمواقع الجامعات والكليات وكان آخرها موقع كلية أكاديمية "عتيد" حيث نشروا معلومات شخصية لآلاف الإسرائيليين.

كما تم نشر ملف يحتوي على 200000 سجل تتضمن الأسماء وبطاقات الهوية والعناوين، فضلا عن نشر مئات الصور لبطاقات الهوية وغيرها من الوثائق الشخصية.

وقالت مجموعة "عتيد": "حاولت عناصر من دول معادية تنفيذ هجمات استراتيجية على المؤسسات التعليمية الرائدة في إسرائيل.. قمنا بصدّ المحاولة وبقدر ما نعلم لم يتم تسريب إلا معلومات قليلة.. نحن على اتصال مستمر بالنظام السيبراني الوطني وسوف نتصرف على هذا الأساس".