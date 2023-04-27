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قاعدة شرق القاهرة تستقبل آخر طائرة اليوم تقل مصريين قادمين من السودان

الخميس، 27 أبريل 2023 10:14 م
قاعدة شرق القاهرة تستقبل آخر طائرة اليوم تقل مصريين قادمين من السودان قاعده شرق القاهره
كتب الأمير نصرى

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استقبلت قاعدة شرق القاهرة العسكرية الجوية، طائرة جديدة تقل مصريين قادمين من السودان، حيث تم استقبالهم بالأعلام المصرية والورود بعد نجاح السلطات المصرية فى إجلائهم.
 
وقال مراسل إكسترا نيوز بقاعدة شرق، إن الطائرة التى هبطت الآن هى الـ 11 وهى آخر طائرة تهبط اليوم، لافتا إلى أن كافة الجهات المعنية تقدم جهود كبيرة وكافة التسهيلات والإجراءات، حيث توزع الشئون المعنوية الورود والهدايا التذكارية.
 
تابع مراسلة إكسترا نيوز: تنسق الجهات المعنية مع كافة الجهات السودانية لتسهيل وتأمين وصول المصريين لنقاط التجمع والتواصل معهم للعودة إلى أرض الوطن، حيث عبر العائدون عن شكرهم لمؤسسات الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى على إجلائهم والعودة لأرض الوطن.
 
 
 

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