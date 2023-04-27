اليوم السابع
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فى أول زيارة منذ قرن.. بايدن يتوجه إلى بابوا غينيا الجديدة مايو القادم

الخميس، 27 أبريل 2023 09:21 ص
فى أول زيارة منذ قرن.. بايدن يتوجه إلى بابوا غينيا الجديدة مايو القادم بايدن
وكالات الأنباء

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سيتوجه جو بايدن إلى بابوا غينيا الجديدة الشهر المقبل فى أول زيارة يقوم بها رئيس أمريكى إلى الأرخبيل منذ قرن على الأقل، فى رحلة قصيرة لكنها ترتدى طابعاً رمزياً كبيراً.

وقال وزير خارجية الأرخبيل الواقع في أوقيانوسيا جاستن تكاتشينكو إن بايدن "سيصل فى 22 مايو فى الصباح وسيبقى لمدة ثلاث ساعات فقط".

وأضاف أن المناقشات يفترض أن تتركز على الاقتصاد والأمن وتغير المناخ.

وتابع تكاتشينكو أن الرئيس الأمريكى يعتزم التوقف في العاصمة بور مورسبي في مايو على هامش رحلاته إلى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع وزيارة سيدني مع التحالف غير الرسمي المسمى "كواد" الذي يضم أيضاً اليابان وأستراليا والهند.

 

 


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