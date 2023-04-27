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فودافون تتيح الاتصال واستقبال المكالمات من السودان مجانًا لمدة 3 أيام

الخميس، 27 أبريل 2023 04:58 م
فودافون تتيح الاتصال واستقبال المكالمات من السودان مجانًا لمدة 3 أيام شركة فوادفون
كتبت هبة السيد

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أعلنت شركة فودافون مصر، عن إتاحة المكالمات والرسائل الدولية وخدمات التجوال (مكالمات ورسائل) من وإلى السودان مجانًا لمدة 3 أيام بدءًا من اليوم الخميس من الساعة 12 ظهرًا، لمساعدة عملائها على التواصل والاطمئنان على ذويهم.
 
وسبق أن أعلنت الشركة، توقف خدمات فودافون كاش ودفع الفواتير وبعض خدمات أخرى لمدة 4 ساعات اليوم الخميس، تبدأ من الساعة 11 مساءً إلى الساعة 3 صباحا للقيام بتحديثات تقنية.
 
وتتصدر شركة فودافون مصر، سوق المحمول بإجمالي عدد مشتركين يتجاوز 40 مليون مشترك، وكذلك تتصدر قطاع المحافظ الإلكترونية بإجمالي 12 مليون مشترك.
 
وتعتزم شركة فودافون استثمار 5 مليارات جنيه خلال العام الحالى، تضيفها لـ75 مليار جنيه استثمرتها الشركة بالسوق المصري منذ دخولها.
 
 

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