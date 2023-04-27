فوائد صحية للمشى لمدة 5 دقائق فى المساء

كتبت إيناس البنا

قد تكون ممن يرغب فى المشى للحصول على فوائده، لكن قد تفكر قليلا فى وقت المشى المطلوب لتحقيق الفوائد، وخلال هذا التقرير نستعرض 10 فوائد صحية للمشى فى المساء.

5 دقائق فى المساء سيرا على الأقدام

استعرض موقع "Thehealthsite" 10 فوائد صحية للمشى فى المساء لمدة 5 دقائق لتحفيزك على المضى قدمًا لجنى فوائده.

- يحسن المزاج

يتسبب المشى فى إفراز الدماغ للإندورفين، ما يجعلك سعيدًا، فبعد يوم شاق يمكن أن يساعدك المشى لمدة 5 دقائق فى المساء على الاسترخاء وتحسين مزاجك.

- يساعد على الهضم

يمكن أن يساعد المشى بعد العشاء على الهضم عن طريق تحسين تدفق الدم إلى الجهاز الهضمى والمساعدة فى حركة الطعام عبر المعدة والأمعاء.

- يساعد فى إنقاص الوزن

يحرق المشى السعرات الحرارية ويمكن أن يساعد فى إنقاص الوزن، على سبيل المثال يمكن أن يساهم المشى فى المساء لمدة 5 دقائق بمرور الوقت فى إنقاص الوزن والصحة العامة.

- يحسن الدورة الدموية

يزيد المشى من تدفق الدم إلى القلب والرئتين والعضلات، وهذا بدوره يساعد فى تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

- يعزز الطاقة

يزيد المشى من تدفق الدم والأكسجين إلى العضلات، ما يزيد من الطاقة، كما أنه يساعد على محاربة التعب من خلال زيادة اليقظة العقلية.

- يقلل من الإجهاد

يقلل المشى من مستويات التوتر عن طريق تقليل هرمون الكورتيزول، ويمكن أن يساعدك المشى لمدة 5 دقائق بعد يوم حافل على الاسترخاء والراحة.

- يحسن النوم

يمكن للمشى فى المساء لمدة 5 دقائق أن يعزز النوم بشكل أفضل من خلال تنظيم دورة النوم الطبيعية للجسم، والمعروفة بإيقاع الساعة البيولوجية.

- يحسن الصحة العقلية

يقلل المشى من القلق والاكتئاب والمزاج السلبى، ويمكن أن يعزز أيضًا احترام الذات والوظيفة المعرفية.

- يطيل العمر

يمكن للمشى بانتظام أن يطيل العمر عن طريق الحد من مرض السكرى وأمراض القلب والسرطان.