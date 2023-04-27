عناوين مكاتب التطعيم للحج والعمرة بمطروح

كتب - أحمد الزغبى

أعلنت مديرية الشئون الصحية في مطروح ، عناوين مكاتب التطعيم الدولية المخصصة لتلقي تطعيمات الحج والعمرة على مستوى المحافظة.

وخصصت مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، عدد 4 مكاتب تطعيم هي: مكتب صحة الحمام ،شارع اسكندرية أمام مجلس مدينة الحمام بمدينة الحمام، ومكتب صحة الضبعة ،الشارع الرئيسي أمام مجلس مدينة الضبعة، ومكتب صحة مطروح أول، شارع شارع المحطة بجوار مجلس مدينة مطروح، ومكتب صحة سيوة، شارع انور السادات منطقة الرمل بمدينة سيوة .

يشترط للسفر الحصول على شهادة بتلقي لقاحات كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية مدون بها تاريخ آخر جرعة مع تقديم شهادة QR Code، على ألا يكون مضى على آخر جرعة 6 أشهر، بالإضافة إلى التطعيم ضد الالتهاب السحائي، كما ينصح بتلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان خصصت التطعيمات المطلوبة والموصى بها قبل السفر لأداء العمرة أو فريضة الحج من خلال 160 مكتبا للتطعيمات الدولية وتطعيمات الحج والعمرة موزعة على كافة المحافظات.

كما يمكن الاستعلام عن مكاتب الصحة التي توفر خدمات التطعيم للمسافرين من خلال الاتصال برقم الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105) أو الموقع الرسمي للوزارة.



مكاتب تطعيم الحج والعمره في مطروح



