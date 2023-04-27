عمر خيرت يحيى الحفل السنوى الخيرى لمؤسسة راعى مصر للتنمية بالمتحف المصرى الكبير

كتب: محمد الأحمدى

تقيم مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى حفلها السنوى فى السابع من مايو المقبل فى سابقة لم تحدث من قبل بالمتحف المصرى الكبير.

ويحى الحفل الموسيقار العالمى عمر خيرت بمصاحبة الأوركسترا الكبيرة وبقيادة المايسترو الدكتور ناير ناجي ، بحضور عدد كبير من كبار رجال الدولة والإعلاميين والفنانين.

ونشرت الصفحة الرسمية لمؤسسة راعى مصر على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن الحفل الأسطورى للموسيقار العالمى عمر خيرت وبمصاحبة الأوركسترا الكبير بقيادة المايسترو الدكتور ناير ناجى يوم الأحد 7 مايو السادسة مساء ويكون الحجز من خلال موقع تذكرتى.

ويقام الحفل تحت رعاية اليوم السابع وقناة أون وشركة pod والتحالف الوطنى للعمل الأهلى وشركة إتصالات وشركة فريش.

وتعتبر مؤسسة راعى مصر للتنمية أحد أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الثالث عشر من مارس 2022 ويضم أكثر من 30 مؤسسة وجمعية أهلية لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية.

وتهتم مؤسسة راعى مصر للتنمية بخدمة الفئات المعدمة في قرى ونجوع مصر من خلال توفير الخدمات الطبية عن طريق القوافل الطبية والعيادات المتنقلة وتوفير مساكن آمنة من خلال مشاريع التنمية العمرانية ، والاهتمام بالأطفال عن طريق إنشاء الحضانات، ومساعدة الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير عدد من المشروعات الصغيرة لتلبية احتياجاتهم ورسم البهجة على وجوه المصريين في جميع محافظات مصر.