اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أبريل 2023 07:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

عمر خيرت يحيى الحفل السنوى الخيرى لمؤسسة راعى مصر للتنمية بالمتحف المصرى الكبير

الخميس، 27 أبريل 2023 07:21 م
عمر خيرت يحيى الحفل السنوى الخيرى لمؤسسة راعى مصر للتنمية بالمتحف المصرى الكبير حفل مؤسسة راعى مصر
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقيم مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى حفلها السنوى فى السابع من مايو المقبل فى سابقة لم تحدث من قبل بالمتحف المصرى الكبير.

ويحى الحفل الموسيقار العالمى عمر خيرت بمصاحبة الأوركسترا الكبيرة وبقيادة المايسترو الدكتور ناير ناجي ، بحضور عدد كبير من كبار رجال الدولة والإعلاميين والفنانين.

ونشرت الصفحة الرسمية لمؤسسة راعى مصر على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن الحفل الأسطورى للموسيقار العالمى عمر خيرت وبمصاحبة الأوركسترا الكبير بقيادة المايسترو الدكتور ناير ناجى يوم الأحد 7 مايو السادسة مساء ويكون الحجز من خلال موقع تذكرتى.

ويقام الحفل تحت رعاية اليوم السابع وقناة أون وشركة  pod  والتحالف الوطنى للعمل الأهلى وشركة إتصالات وشركة فريش.

وتعتبر مؤسسة راعى مصر للتنمية أحد أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الثالث عشر من مارس 2022 ويضم أكثر من 30 مؤسسة وجمعية أهلية لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية.

وتهتم مؤسسة راعى مصر للتنمية بخدمة الفئات المعدمة في قرى ونجوع مصر من خلال توفير الخدمات الطبية عن طريق القوافل الطبية والعيادات المتنقلة وتوفير مساكن آمنة من خلال مشاريع التنمية العمرانية ، والاهتمام بالأطفال عن طريق إنشاء الحضانات، ومساعدة الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير عدد من المشروعات الصغيرة لتلبية احتياجاتهم ورسم البهجة على وجوه المصريين في جميع محافظات مصر.

مؤسسة راعى مصر
حفل مؤسسة راعى مصر

راعى مصر

مؤسسه راعى مصر

التحالف الوطنى للعمل الاهلى



الموضوعات المتعلقة

تنسيقية شباب الأحزاب تشارك فى احتفالية إعلان البحرين للتعايش السلمى

الخميس، 27 أبريل 2023 07:08 م

رسميا.. إيقاف حسام دقدوق لاعب الترجى التونسى 3 أشهر بسبب المنشطات

الخميس، 27 أبريل 2023 07:06 م

ألمانيا تستضيف حوار بيترسبورج حول المناخ أوائل مايو بمشاركة مصر

الخميس، 27 أبريل 2023 07:05 م

عمومية "القومية للتوزيع" توافق على زيادة رأس مال الشركة

الخميس، 27 أبريل 2023 07:03 م

استطلاع رأى بـ"إعلام القاهرة": محمد سلام وطه دسوقى الأفضل فى دراما رمضان

الخميس، 27 أبريل 2023 07:01 م

تويتر يلغى العلامة الزرقاء Blue المجانية لحسابات بعض المشاهير والموتى.. التفاصيل

الخميس، 27 أبريل 2023 07:00 م

3 مشروعات تستهدف هيئة موانئ البحر الأحمر استكمالها العام الجارى

الخميس، 27 أبريل 2023 07:00 م

البورصة: 80 شركة بقائمة الأسهم المسموح بتداولها بثلاث علامات عشرية

الخميس، 27 أبريل 2023 07:00 م

إجراء 82 ألف عملية فى بورسعيد ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل

الخميس، 27 أبريل 2023 07:00 م

تعرف على المفاهيم الخاطئة الأكثر شيوعا عن التوحد

الخميس، 27 أبريل 2023 07:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة